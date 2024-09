Pilar Vidal ha dejado atónitos a los presentes en el plató de La Roca con la 'exclusiva' que ha compartido. La periodista ha confesado que, en una ocasión, le ofrecieron hacer una portada. "No en 'topless', en bañador. Pero de momento no", asegura.

Aunque reconoce que algunas personas la animaron a hacerlo también por el dinero, ella se negó a hacerlo porque no querían que la "retocasen". "Como no quiero que me retoquen, prefiero estar bien", añade.

Juan del Val aporta su visión al debate y apuesta por la vuelta de la revista Interviú. Vidal también habla sobre la polémica en redes sociales sobre la última foto de Makoke en 'topless', una controversia que ve "absurda".