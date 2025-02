Pilar Vidal, sobre la ausencia de la infanta Elena a la boda del príncipe Nicolas: "No le vendría bien"

La primera boda real del año ha sido la de Nicolás de Grecia y Chrysi Vardinoyannis, celebrada en la iglesia de San Nicolás de Rangava, en Atenas. La ceremonia, discreta e inesperada, reunió a menos de un centenar de invitados, aunque las ausencias no pasaron desapercibidas.

Entre los asistentes destacó la reina Sofía, quien acudió acompañada por su hermana, Irene de Grecia, y su hija, la infanta Cristina. Sin embargo, la infanta Elena no estuvo presente.

Este es el segundo matrimonio de Nicolás de Grecia, tras su divorcio de Tatiana Blatnik en abril. Su enlace con la acaudalada heredera Chrysi Vardinoyannis ha generado especulaciones sobre la ausencia de la infanta Elena. Según Pilar Eyre, la hermana del rey Felipe VI "no está de acuerdo en asistir a bodas en segundas nupcias". No obstante, la periodista Pilar Vidal ofreció otra versión: "Simplemente no le interesaría o no le vendría bien".