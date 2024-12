Juan del Val, sobre el perfil de la infanta Elena: "El '¡Hola!' se tiene que plantear el exceso de peloteo"

Con motivo de los 61 cumpleaños de la infanta Elena, la revista '¡Hola!', compartió un perfil elaborado por Laurence Debray, biógrafa del rey Juan Carlos, en el que detalla cómo es el día a día de la hija del emérito. Sin embargo, el retrato no ha pasado desapercibido y ha generado comentarios en La Roca.

Pilar Vidal explicó que la información compartida por Debray surgió durante una de las regatas en las que participó el rey Juan Carlos y la propia infanta Elena. Para la periodista, el retrato que realiza la biógrafa es "un perfil fantasioso" y "demasiado inflado".

Por otro lado, Juan del Val se mostró aún más crítico con el tratamiento que '¡Hola!', ha dado a la monarquía. "El Hola se tiene que plantear el exceso del peloteo", comentó, refiriéndose a lo que considera una visión demasiado idealizada. Además, señaló que este tipo de informaciones "no deja en buen lugar" a la infanta Elena.

Del Val mencionó una de las frases del perfil como ejemplo: "Cuando alguien dice de ti que 'hay que ver que va por las mañanas a la fundación y luego a las caballerizas si no tiene un acto, y que no sabe cómo aguanta este ritmo', yo creo que no le hace un favor".