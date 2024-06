A raíz de unas declaraciones de Isabel Pantojaen uno de sus conciertos recordando a sus cuatro nietos, su hijo Kiko Rivera ha querido contestarle a través de Instagram. El DJ publicó una serie de fotografías recordando su infancia y las acompañó con la siguiente frase: "Aunque las cosas no vayan bien, no significa que no eches de menos". Sin duda, un mensaje directo a la tonadillera.

Es por eso que la experta en corazón de La Roca, Pilar Vidal, ha querido analizar los últimos pasos entre madre e hijo. "Está muy bien que le dedique canciones, pero también estaría bien que les llamase", explica Vidal. Además, asegura que la relación entre ambos es "nula", al igual que con sus nietos. "La relación de Isabel Pantoja con sus hijos y sus nietos es nula", señala la colaboradora.

"Desde que no es actualidad parece que haya desaparecido, pero sigue cantando. Todas las semanas tiene conciertos y festivales, pero tiene un perfil bastante bajo", analiza en La Roca.