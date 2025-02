Las palabras de Gonzalo Miró acerca del vestido de Bianca Censori en los Grammy: "Si ella ha querido ir así pues estupendo"

Gonzalo Miró ha expresado su valoración sobre el vestido, sobre el 'outfit', de Bianca Censori en la gala de los Grammy. De una 'no indumentaria' en la que la pareja de Kanye West lucía un traje transparente que no dejaba absolutamente nada a la imaginación.

"Si ella ha querido ir así... pues estupendo. Muy a favor", ha expresado un Gonzalo Miró que dice que "es parte menos discutible" el hecho de que Bianca Censori, como dice Nuria Roca, "tiene un cuerpazo".

Pero Miró pone un 'pero': "No es el tipo de estilismo que a mí más me puede gustar... No es mi estilo. No es mi estilo".