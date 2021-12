El pasado domingo, Nuria Roca recordó que en una ocasión compró un belén con figuras gordas, lo puso en su casa para decorar durante las fiestas navideñas, pero lo acabó tirando porque no le gustaba nada.

Tras escuchar lo ocurrido, a través de las redes sociales, una usuaria criticó duramente a la presentadora: "Nuria Roca dice que un belén de personajes gordos es horroroso, pero para horrorosa, la gordofobia que se le asoma por los cuatro costados".

Ante las acusaciones de gordofobia, Nuria Roca no ha dudado en responder: "No sé por qué no se puede decir eso, mi belén de gordos era muy feo porque eran figuras horrorosas que no tenían sentido ninguno".

"No sé si puedo continuar con el programa después de todo esto, qué barbaridad", ha zanjado la presentadora tras escuchar las críticas recibidas.

