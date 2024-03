Nuria Roca ha cumplido 52 años. Un día muy especial que quiso compartir con sus seguidores publicando una fotografía en la que aparece soplando las velas de su tarta junto a su familia.

La presentadora aprovechaba para agradecer a todas aquellas personas que le habían felicitado en este día tan especial. "Así da gusto, gracias a todos", escribía en sus redes sociales.

Sin embargo, en La Roca ha reconocido que es un poco "farsanta" porque no es verdad que le guste cumplir años. "Una cosa es lo que dices en las redes y otra lo que piensas de verdad", ha confesado.

La presentadora ha explicado que a ella no le viene bien cumplir años. "Quiero cumplir cosas, años no", ha asegurado, destacando que esto es algo que "no le representa".