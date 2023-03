Nacho García habló en La Roca de las últimas fotografías que ha subido Maluma a su perfil de Instagram. "¡Mira qué maravilla Maluma!", expresó, al tiempo que les dijo a sus compañeros que seguro que todos estaban mirando la foto para ver si veían "algo entre los dedos del muchacho".

"Yo lo único que sé es que para hacerse tres fotos ha tenido que estar mínimo media hora en el agua, y la colita de Maluma tiene que estar así, arrugada. Y lo digo desde la envidia, porque yo me hice una foto como la de Maluma", señaló, tras lo que le preguntó a Nuria Roca si ella se ha hecho alguna vez fotos de este tipo, a lo que la presentadora respondió que ella le hizo "una foto a Juan poniéndole un cactus". "Ahora me han regalado un cactus grande que me taparía mucho, así que a lo mejor me lo hago", comentó Roca.