La influencia de las redes sociales ha disparado en los últimos años el número de operaciones estéticas. En el programa La Roca han abordado este asunto y para ello han contado con la presencia de Lara Rodríguez, de 23 años. Esta joven se sometió a su primera intervención a los 18 años.

"Lo primero que me hice fueron los labios. Me gustaban los labios jugositos", ha explicado Rodríguez en el programa presentado por Nuria Roca.

La joven ha asegurado que ella no tenía complejos, y ha hecho la siguiente reflexión: "No naces con los complejos. O te los generan las personas o es debido a las redes sociales". En su caso, ha relatado, seguía en las redes a una chica que "se maquillaba muy bien, los labiales le quedaban muy bonitos y pensaba: ¿por qué ella sí y yo no?"

"Me puse labios. Vivo en un pueblo muy pequeño y fue como un escándalo, recibí muchísimas críticas", ha recordado, a la vez que ha señalado que actualmente es algo que "está a la orden del día. Ves a las niñas con 17 años que se ponen labios".

La joven ha desvelado cómo tras inyectarse "cinco viales de ácido hialurónico, uno por año" es algo "como un poco adictivo". "Cuando baja -el ácido- pasas de tenerlos como te gustan y quieres un poco más". En este sentido, advierte de que "hay que tener cuidado, porque la línea que separa lo natural de lo artificial es tan fina que en el momento en que te pasas es tarde". Puedes ver la entrevista completa en el vídeo que encontrarás sobre estas líneas.