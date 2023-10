Sara Ramos ha expresado en La Roca que no entiende que vayan a poner pantallas en el centro de Madrid para ver la jura de la Constitución de la princesa Leonor. "No puedo comprender que lo hagan un día que no es festivo", ha manifestado la periodista, quien ha señalado que "José Luis Martínez-Almeida va a poner pantallas gigantes y va a repartir 7.500 banderitas de España por la ciudad".

"Si me vas a engalanar la ciudad para que vaya, dame el día festivo. ¿Para qué te gastas este dineral si todo el mundo va a estar trabajando? No lo comprendo. La gente no va a dejar de trabajar para ver a Leonor en una pantalla gigante", ha afirmado Sara Ramos, tras lo que ha dicho que "solo van a ir jubilados".