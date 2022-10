Marta Sánchez ha reconocido que se metió en "un océano" y no en un charco cuando puso letra al himno de España. Sin embargo, la cantante ha afirmado que es de las cosas que más orgullosa está. "Creo que la gente que tenga problemas con escuchar un himno cantado con letra de un artista tiene que hacérselo ver", ha expresado, al tiempo que ha defendido que el himno "es la canción que nos representa a España, y es apolítico". "El asociar el himno a la derecha es una paletada de hace décadas", ha señalado.

Para la artista, el himno sí que debería tener letra porque, según ha dicho, "el 'la la la' es un poco justo", aunque ha apostillado que ella no impone su himno. "Yo lo he hecho como una carta de amor a mi país. Estaba limpiando mi jardín en Miami y echando de menos España y se me ocurrió que podía cantar el himno, pero el 'la la la' no me valía, y por eso le hice yo una letra", ha recordado.

Sánchez no tiene claro si esta polémica ha sido beneficiosa o perjudicial para ella, pero lo que ha ganado, según ha contado en La Roca, es que le paren "muchísimo por la calle" para darle las "gracias". "Es increíble, me paran y me dan las gracias. Y no me arrepiento. Lo voy a seguir cantando hasta que me dé la real gana", ha zanjado.