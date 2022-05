Lucía Galán, conocida popularmente como 'Lucía, mi pediatra', ha hablado en La Roca sobre la alerta por hepatitis infantil aguda, que ya afecta a 190 niños en el mundo, 22 de ellos en España. En este sentido, la doctora ha señalado que "el origen sigue siendo desconocido", aunque ha aclarado que "la hepatitis aguda de causa desconocida es una patología que siempre ha existido". "Es más, hasta la mitad de los fallos hepáticos fulminantes que tenemos en niños cada año, no llegamos a saber nunca la causa que ha producido el fallo hepático, pero eso no quiere decir que los sanitarios no sepamos qué hacer cuando se presenta esta entidad", ha afirmado.

En este sentido, Galán ha subrayado que "lo que ha hecho saltar las alarmas es que se ha acumulado un número inusual de casos al mismo tiempo y en el mismo lugar", al tiempo que ha reconocido que "a medida que van surgiendo casos, se despejan dudas". "Por ejemplo, la mayoría de los niños de Reino Unido diagnosticados no estaban vacunados frente al COVID-19", ha indicado la pediatra, a lo que ha añadido que, además, "hay un porcentaje elevado de niños que han dado positivo en adenovirus, muy frecuente en la infancia, y hay un pequeño porcentaje de adenovirus que pueden afectar al hígado".

La doctora ha apuntado al respecto que "parece que no es un origen tóxico, aunque se están investigando juguetes y medicación, y también se está descartando el origen autoinmune". "Si finalmente tiene algo que ver con el adenovirus, la transmisión es vía aérea, a través de las gotitas que transmitimos al hablar y a través del contacto directo con nuestras manos, por ejemplo, al cambiar los pañales a los niños", ha explicado, por lo que ha recomendado, si se confirma esta hipótesis, el lavado frecuente de manos.