Los pisos turísticos han aumentado notablemente en los últimos años. Una aparición que ha incrementado todavía más el precio del alquiler, como señala Julen Bollain en La Roca.

"El propio Banco de España dice que las viviendas turísticas suponen el 10% del mercado del alquiler y hay estudios que demuestran que este incremento de los pisos turísticos presiona a los precios del alquiler al alza. Y los pisos turísticos quedan fuera de la ley de vivienda porque las competencias son de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. En 2022 se incrementaron un 23%. Hay dos debates respecto a esto. ¿Queremos ciudades para vivir o parques temáticos para el turismo? ¿Y qué tipo de turismo queremos?"

En cambio, matiza que la supresión de los pisos turísticos no implicaría que se resolviera el problema de la vivienda: "Ni mucho menos se acabaría el problema, es mucho más amplio que los pisos turísticos. Tenemos una ley de vivienda que no es la panacea, pero no se está aplicando. Se está aplicando en Cataluña y en los primeros seis meses los alquileres han bajado entre un 3% y un 5% mientras que en el promedio nacional han subido un 2,9%. La regulación parece ser efectiva y cabe preguntarse a qué esperan el PP y el PSOE para aplicarla".