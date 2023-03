¿Es obligatorio seguir a tu pareja y a tu familia en las redes sociales? Es la pregunta que plantea Cristina Plaza en La Roca y que recibe una respuesta afirmativa prácticamente unánime por parte de los colaboradores.

"Yo solamente sigo a Nuria, pero no porque me interese", revela no obstante Juan del Val, que reconoce que también sigue a sus hijos, pero en "unos perfiles que no son los buenos".

"Hay que seguir a la familia", reivindica por su parte la presentadora, ante lo que Del Val revela "una exclusiva": "Yo dejaría de seguir a Nuria, pero no me atrevo". "No lo hagas, porque entonces van a decir que habéis roto", le recomienda Plaza, mientras Roca le 'reta': "Hazlo, deja de seguirme".

Finalmente, Del Val toma una decisión: "Voy a hacer una cosa que me apetecía mucho desde hace muchísimo tiempo: no voy a seguir a nadie porque no me interesa Instagram un carajo", sentencia, mientras deja de seguir a Nuria Roca, que bromea: "Como yo te deje de seguir... se acaba el mundo". "Sigo a cero personas, por fin soy libre", confirma Del Val.

Puedes ver el divertido momento y el debate en el plató sobre seguir o no seguir a la pareja en redes en el vídeo que ilustra estas líneas.