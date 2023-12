Juan del Val ha indicado en más de una ocasión que él está a favor de la tauromaquia. Berni Barrachina ha querido saber cómo vive el escritor que cada vez haya más personas que rechazan este tipo de espectáculos.

"Entiendo perfectamente que en los tiempos en los que estamos, para bien o para mal, se distancien de la tauromaquia", ha destacado. El colaborador ha reconocido que es cierto que hay algunos aspectos que "son difícilmente comprensibles en la sociedad de hoy".

Sin embargo, pese a todo, él sigue enfocando la tauromaquia como algo que tiene mucho que ver con lo que él es. "Ahí está mi esencia y mi sensibilidad", ha indicado, asegurando que el hecho de que exista un gran número de personas que no piensan como él no va a hacer que deje de defender este tipo de espectáculos. "No voy a negar quien soy", ha zanjado.