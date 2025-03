Juan del Val, sobre la supuesta visita de Felipe González a Cantora: "Ni ha ido a recoger patatas, ni nada de nada"

El programa La Roca ha analizado la noticia que ha causado revuelo en los últimos días: la supuesta visita del expresidente del Gobierno, Felipe González, a la finca Cantora para degustar los famosos huevos de las gallinas de Isabel Pantoja.

La información fue revelada por Laura Cuevas, hija de antiguos empleados de la finca, quien aseguró que González acudió en varias ocasiones e incluso llegó a recoger él mismo los huevos del corral y verduras del huerto.

Sin embargo, no todos los colaboradores se mostraron convencidos con esta versión. Juan del Val, en particular, expresó sus dudas de forma tajante: "No hay ninguna relación. Es más, no creo que este señor haya ido a Cantora a comer huevos. Ni ha ido a recoger patatas, ni nada de nada", afirmó con incredulidad.