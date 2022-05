En La Roca han querido saber cuál es el trabajo más precario y más duro que han tenido algunos de los colaboradores del programa. Juan del Val se ha animado a contar dos de sus peores experiencias laborales. La primera, en el sector de la construcción: "Trabajaba en una obra, con 17 años, curraba mucho. Era un trabajo muy complicado y ganaba poco más de 200 euros", ha explicado.

El otro trabajo en el que no tuvo una buena experiencia fue en RNE. "Hubo un momento en que los sindicatos decidieron que gente en mi situación no podía pasar ni siquiera a las instalaciones. Daba las noticias y me tenía hasta que colar, eso me parecía muy precario", ha explicado el presentador.

Por su parte, Sara Ramos ha confesado que estuvo escribiendo el horóscopo en una página web: "Me dijeron que iban a ser contenidos de mujeres, y el contenido era inventarme el horóscopo de la gente. A quienes tenía manía les ponía un horóscopo horroroso", ha bromeado.

Juan del Val responde a los comentarios de los 'haters'

"Puedo parecer idiota a cualquiera que me vea por televisión, pero esta gente tiene un montón de necesidades", ha considerado Juan del Val sobre la gente que insulta a través de redes sociales.