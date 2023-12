Juan Del Val reconoció en La Roca que se ha arrepentido de cosas que ha dicho en televisión. "Cuanto más hablas, más te equivocas, y hay algún momento en el que he dicho que quizás ahí me he pasado o la gente no me ha entendido porque no me he explicado bien", expresó, a lo que añadió: "Cuando llego a casa muchas veces, hay momentos en los que digo que no he estado bien contando lo que yo quería contar".

Además, el escritor aseguró que le da igual lo que piense de él la gente que no conoce: "Quien no me conoce, me da igual lo que piense de mí". "Claro que hay gente que piensa que tengo mala leche. Soy una persona muy cordial, pero es verdad que a veces tengo mala leche. Yo en mi vida soy apasionado, soy disfrutón, me gusta vivir, y hay veces que cuando me enfado, me enfado alto, pero yo soy una persona cordial", defendió Del Val, tras lo que insistió: "Si no me conoces y piensas que soy un ogro, ese es tu problema".