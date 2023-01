Juan del Val ha afirmado en La Roca que "por supuesto, quienes son las víctimas del machismo son las mujeres", pero ha señalado que hay hombres que también lo han "sufrido". "A mí generalmente se me ha acusado de ser un mantenido con desprecio. Hace muchísimos años, donde yo me quedaba con los niños, vivía absolutamente el machismo de muchas mujeres. He ido al pediatra y me han preguntado que dónde estaba la madre", ha recordado.

En la misma línea, el escritor ha contado que cuando iban al médico los dos, "la pediatra siempre dirigía la mirada a Nuria". "Además, nosotros hemos hecho un programa de radio donde madrugábamos mucho, y haciendo entrevistas conjuntas casi siempre preguntaba una mujer a Nuria que cómo se iba a apañar con los niños. Jamás me han preguntado eso a mí", ha manifestado.