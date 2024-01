Una noticia saca de sus casillas a Juan del Val en La Roca. En ella, se recoge el resultado de varios estudios que afirman que aquellas personas que se marcan objetivos de Año Nuevo tienen más probabilidades de lograrlos que aquellos que no los hacen.

"A ver, a ver, a ver. ¿Qué mierda de noticia es esta? No, no, no. Quien se lo propone lo cumple, esto es una mierda de estudio", sentencia, opinión que secunda Sara Ramos, que pone en duda los resultados de este estudio.

Además, Juan del Val cree que hay que "incumplir" los objetivos de Año Nuevo, algo en lo que concuerda Berni Barrachina: "Yo tengo un Excel en el que hago un seguimiento todas las semanas de propósitos de enero, febrero, marzo...". "La gente que utilizáis tablas de Excel para todo no sois buenas personas", bromea Del Val.