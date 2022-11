El escritor Juan del Val ha cargado desde La Roca contra aquellas personas a las que les "molesta que a otros les vaya bien y ganen dinero", y ha ahondado en esta cuestión abordando el ejemplo de Piqué, quien recientemente ha anunciado que se retira como futbolista: "En algunos casos, algunos de los negocios de Piqué han sido incompatibles con ser futbolista de un equipo de primera División". Prueba de ello, ha dicho, son las conversaciones filtradas del todavía jugador con el presidente de la Federación, Luis Rubiales.

"No es demasiado ético", ha reconocido Del Val, que ha añadido: "Todo lo que ha hecho Piqué empresarialmente, mientras no se demuestre lo contrario, es impecable. Tiene un olfato para los negocios que me parece envidiable". Así, el escritor ha declarado ser "muy madridista y muy de Piqué", algo que no le parece "incompatible" dado que le "encanta su personalidad a la hora de enfrentar absolutamente todo, incluso su propio barcelonismo". Y ha zanjado: "Que se criminalice permanente a alguien porque le vaya muy bien nos deja en muy mal lugar como sociedad".