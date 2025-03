Juan del Val, en defensa de los famosos del corazón: "Aunque hayan vendido su vida, tienen derecho a no ser acosados sistemáticamente"

Julia Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, acaba de cumplir la mayoría de edad y ha solicitado a un juzgado no ser considerada personaje público por el hecho de que sus padres sí lo sean. La justicia le ha dado la razón, pero el debate con respecto a los famosos que utilizan su vida privada para su beneficio económico está servido. ¿Es posible ser famoso solo cuando conviene?

"Lo que no puedes es ser famoso para unas cosas sí y para otras, no. Lo que no puedes es quejarte de que haya prensa, pero luego, hacer otras cosas de famoso", opina Nacho García en 'La Roca'. Pilar Vidal recuerda el caso de Georgina Rodríguez, que ha conseguido que, por ley, no pueda hablarse de la etapa de su vida anterior a que conociera a Cristiano Ronaldo.

La periodista explica la argumentación de su abogado: "Él siempre dice que tú puedes ser influencer, pero tienes derecho a una parcela íntima de tu vida. Julia Janeiro cumple la mayoría de edad y todo el mundo empezamos a poner imágenes de ella y hay programas que se excedieron hablando de ella sin que ella hubiese dicho absolutamente nada. El juez le ha dado la razón. Ella no ha hablado con ningún medio de comunicación", detalla.

Juan del Val defiende que cualquier famoso, independientemente de su edad, tiene derecho a tener privacidad. "Aunque hayan vendido su vida, tienen derecho a no ser acosados sistemáticamente", argumenta y menciona la persecución a la que ciertos paparazzis hacen a ciertos personajes públicos de nuestro país, como Tamara Falcó o Victoria Federica.