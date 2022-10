Nuria Roca explica en el plató de La Roca que esta vez no puede hacer 'El club de los ofendidos' porque "esta semana en El Hormiguero" Juan del Val no dio titulares polémicos. ¿El motivo? "No tuve tiempo para nada, Pablo no me dio tiempo porque estaba la tertulia con Tamara que estaba contando lo que le pasó", explica Juan del Val.

"Al día siguiente eras trending topic", le cuentan sus compañeros en plató y es que Juan del Val mantuvo un debate con Tamara Falcó sobre el concepto de infidelidad tras romper con su novio, Íñigo Onieva, al salir a la luz un vídeo de éste besándose con otra mujer. "Hay una cosa que me parecía muy importante, cómo estaba Tamara", explica Juan del Val, que destaca que eso es lo que respeta: "Otra cosa es el motivo, que a mí me parecía menos". "Lo que le ha pasado a Tamara es una enorme putada", insiste el escritor, que explica que cuando terminó de hablar con Tamara Falcó se dieron un beso.