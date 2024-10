Uno de los debates que hubo el pasado domingo en La Roca fue si es mejor dormir en la misma cama que tu pareja o en camas separadas. Berni Barrachina expresó al respecto que su "ejemplo a seguir son los reyes". "El rey duerme en un sitio y la reina en otro, y ellos saben vivir bien", comentó.

Por su parte, Juan del Val opinó, en tono de broma, que "no solamente hay que dormir en camas separadas, sino en habitaciones separadas y, si se puede, en casas separadas". "Y lo digo porque estoy muy enfadado, porque Nuria y yo dormimos en la misma cama, cosa que me parece un error absoluto, y nos ponemos a ver una serie y ayer me traicionó; yo me quedé dormido y vio dos capítulos. Así que a partir de ahora, dormimos en camas separadas con televisiones separadas", contó el escritor, a lo que Nuria Roca respondió que "si tienes pareja, tienes que dormir en la misma cama", aunque apostilló que "de vez en cuando, hay que dormir en lugares separados".