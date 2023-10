Los reyes Felipe VI y Letizia se encuentran en la sexta posición del 'Royal Ranking' de Europa al recibir 8,5 millones de euros de financiación del Estado. Además, Felipe VI hizo público que tiene una fortuna personal de 2,6 millones de euros, y recibe 265.000 euros anuales, a los que se suman los 148.000 euros que recibe la reina Letizia.

"Independientemente del sinsentido que nos pueda parecer una monarquía en sí misma a algunas personas, a mí no me parece que sea un gasto excesivo para una Jefatura del Estado, sea la monarquía, la república o lo que sea. Evidentemente, esto cuesta un dinero de representación y ya está. Otra cosa es que discutamos si monarquía sí o no, que esto es un debate completamente distinto", ha expresado Juan del Val al respecto.