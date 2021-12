Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, ha defendido en La Roca que la obligación frente al coronavirus debe ser obligatoria. "Yo una vez dije una frase que me ha generado muchísimas críticas entre los muy beligerantes negacionistas y es que hay que obligar a vacunar".

En este sentido, el presidente cántabro ha señalado que "en España no se puede obligar a vacunar porque no se ha querido hacer una ley", pero que "se puede hacer perfectamente una ley en el Parlamento, al igual que han acordado repartirse los cargos del Tribunal Constitucional". "El PP y el PSOE se reúnen un día para hacer una ley para que todo el mundo se tenga que vacunar. Y ya está. Y lo que hacen los jueces es acatar las leyes que emite el Parlamento de España, pero no se ha querido hacer", ha afirmado.

Así, el presidente cántabro ha puesto como ejemplo el pago de impuestos para subrayar que hay decisiones que no convencen a todos, pero se toman: "¿No pagamos impuestos obligatoriamente? Habrá gente que no le apetezca pagar impuestos, a la mayoría supongo, pero al que no paga impuestos le embargan. ¿No será más importante garantizar la salud de todos que la libertad de unos pocos?", ha manifestado, al tiempo que ha insistido en que es "partidario de obligar a vacunarse a todo el mundo". "No hay otra", ha apostillado.