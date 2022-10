Hiba Abouk ha visitado el plató de La Roca este domingo, donde ha hablado abiertamente de la maternidad. La actriz, que fue madre por segunda vez hace ocho meses, ha contado que lo lleva con "mucha organización y muchas ojeras". "Duermo poco porque doy el pecho, y eso no tiene hora", ha expresado, al tiempo que ha descartado, por el momento, ir a por el tercer hijo.

"Es mucho sacrificio. Me dedico al 100% a la crianza de los niños, y por eso también me he mudado a París, para dedicarme a la familia durante un tiempo limitado", ha manifestado Abouk, quien ha dicho que entre embarazo y embarazo sí trabajó y que, de hecho, la última serie que ha estrenado la grabó estando ya embarazada.