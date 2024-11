Juan del Val ha tenido unas más que bonitas palabras para Nuria Roca. El escritor, en La Roca, y a raíz de la Paloma de Plata que recibió, protagonizó una hermosa frase para la presentadora... después de que dedicase el premio a su madre y se olvidase de ella.

Algo que la mesa le recordó, para posteriormente preguntarle que qué tipo de premio dedicaría a Nuria Roca. "Cualquiera que tuviera que ver con mi felicidad", respondió.

Del Val, además, habló sobre su 'outfit' para recoger dicho premio y lanzó un mensaje: "No era un traje y una corbata. Era un pantalón chino y una chaqueta que no era del traje. Me puse unos zapatos marrones muy criticados en redes... y me pegaban perfectamente".