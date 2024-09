Una víctima de santería habla para La Roca y explica cómo fue su experiencia en la consulta, en la que, nada más llegar, cerraron las puertas y le "arrancaron la ropa y manosearon todo el cuerpo". "Allí me ofrecieron un paraldo, unas hierbas que te aplican por todo tu cuerpo desnudo", recuerda.

"El ritual comienza escupiéndome con alcohol todo el cuerpo y, a la izquierda, están los gallos", recuerda. Acto seguido, el santero cogió uno, "le retorció el cuello y le pinchó con un punzón para que la sangre cayera en un cuenco". Es en ese momento cuando ella quiere escapar de ahí. "Les dije que pararan, que no podía más y no quería seguir, pero la santera se plantó delante de la puerta y me dijo que no podía salir", recuerda el agobio. Tras esto, le dio "un vaso de agua o lo que fuera" porque salió "peor". Después de esto, cogieron otro gallo.

Cuando terminaron y pudo salir de allí, lo primero que hizo fue llamar a la Policía, asegura en este vídeo, donde cuenta la angustia que vivió al sentirse "medio secuestrada y sin poder abandonar" la sesión para la que había pagado antes de entrar 750 euros.