En 'La Roca', reflexionan sobre el amor por las mascotas y por otras personas, ante lo que Berni Barrachina señala que le parece "preocupante" que se quiera más a tu perro que a la pareja y hace referencia a un debate en el programa sobre a quién salvar en caso de incendio, en el que la mayoría admitía que a su mascota.

"Yo fui más allá y reconocí que salvaría a mi perro antes que a cualquiera de vosotros", espeta Gonzalo Miró, y asegura que "el amor que te proporciona un perro es absolutamente incondicional". Algo que no cree que se deba a que ellos no te cuestionan sino a que "lo que te aporta un perro es una alegría de manera constante y permanente, sin intervalos, que es difícil que te pueda proporcionar cualquier otra persona", sostiene, aunque indica como excepción a los niños, pues comenta que no puede valorarlo.

Sin embargo, Juan del Val manifiesta que "todo el discurso tiene que ver con el egoísmo" de la persona y la periodista Beatriz Miranda destaca que le preocupa que haya gente que "trata a perros como personas y gente que tiene un hijo como quien tiene un perro, que es llenar un espacio que tienes vacío".