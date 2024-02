"La hipocresía del PP no me genera sorpresa. Me parecería sorprendente que no tuvieran ese nivel de hipocresía". De este modo se ha referido Gonzalo Miró a la noticia de que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no descartaría un indulto a Puigdemont a cambio de ciertas condiciones como un plan de conciliación para Cataluña.

"Más allá de que Feijóo se cansara de repetir que no le había dado a Puigdemont lo que hubiera querido y que por eso no era presidente del Gobierno, creo que todos sabemos o interpretamos que lo que Puigdemont pedía, quien no se lo iba a dar era Vox", ha manifestado Miró, como puede observarse en el vídeo superior.

El colaborador del programa La Roca ha asegurado no tener "pruebas", aunque tampoco "dudas" al formular la siguiente afirmación: "Si el PP solo hubiera necesitado a Junts, le hubiera dado todo lo que hubiera pedido, ya sea amnistía o indultos". "Lo que sí me genera cierta sorpresa es el momento en que el PP reconoce esto que ha ocurrido", ha añadido antes de hacer la siguiente reflexión: "Me imagino que tiene que ser porque se intenta adelantar a un movimiento que pueda hacer otro partido".