Gonzalo Miró: "Es una hipocresía escuchar a Ayuso, la del 'que te vote Txapote', decir que se usa a las víctimas"

Gonzalo Miró ha puesto en el foco a la figura de Isabel Díaz Ayuso. Ha sido en La Roca, donde el colaborador ha recordado a la presidenta de la Comunidad de Madrid sus referencias a ETA y al 'que te vote Txapote' para hablar de las muertes en las residencias.

"Es de una hipocresía insoportable el escuchar a Ayuso, la del 'que te vote Txapote', decir que se usa a la víctimas en beneficio político. ¿Es ella la que va a dar ejemplo de cómo hablar de las víctimas? Alguien que se pasa todo el día con ETA en la boca", cuenta Miró.

Y ve, además, cierto nerviosismo en su Gobierno: "Me da la sensación de que están un poco nerviosos. Lo que pasó en la gestión de las residencias de Madrid fue tan lamentable e injustificable que no les queda otra que contar mentira tras mentira. Al principio no había protocolos, ahora resulta que sí. Luego que era una gestión de Pablo Iglesias. Ahora quieren hacer piruetas para rebajar el número de fallecidos".