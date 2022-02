La guerra en Ucrania podría escalar hasta convertirse en un "conflicto nuclear". "Puede ser la III Guerra Mundial", advierte el eurodiputado José Manuel García-Margallo en La Roca, que arroja contexto a la invasión rusa.

"Ucrania no está en la OTAN, por lo que la OTAN no tiene obligación de entrar, lo que no quiere decir que no pueda entrar. Los países occidentales, con una fórmula u otra, intervenimos en Yugoslavia e Irak", asegura.

Ramón Lobo agrega a la visión de García-Margallo la situación que supondría una Guerra Mundial con "cuatro actores con armas nucleares".