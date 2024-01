"¿Cómo es posible que el principal sospechoso -por la muerte de Esther López-, no esté detenido, con la cantidad de pruebas que hay en este caso?". Es la pregunta que Nuria Roca ha formulado a Gema Peñalosa. La periodista ha recordado que, pese a los numerosos indicios existentes, no hay "pruebas directas" contra esta persona.

"No hay testigos; Esther López está muerta, él no ha confesado y la juez entiende que no hay riesgo de fuga (...) Lo mantiene en libertad hasta que llegue el juicio", ha añadido la experta, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas. Los colaboradores del programa han recordado que la defensa de este hombre ha pedido que sea declarado inimputable ya que había bebido.

"Esto tiene muy mala salida por varios motivos. Hay jurisprudencia, y cuando bebes y te drogas voluntariamente, tienes que asumir los riesgos", ha recordado Peñalosa. Puedes ver su intervención completa en el programa La Roca consultando el vídeo superior.