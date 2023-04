"El problema no son las primarias abiertas. Si el problema hubiera sido la democracia interna la habríamos practicado y ejercido en algún momento, pero no lo hacíamos porque no era la prioridad", ha asegurado el exdiputado de Podemos al ser interpelado sobre el desencuentro entre Podemos -cuyos líderes no han acudido al acto de Sumar- y Yolanda Díaz.

Espinar ha asegurado que Pablo Iglesias "no ha parado de decirle a Díaz qué tiene que hacer, cómo, cuándo, dónde y con quién" desde que éste dimitiera. "Si alguien te dice eso, es tu jefe, y lo que está diciendo hoy Yolanda Díaz es que ella no tiene jefe", ha explicado Espinar, quien también ha acusado a Iglesias de "haberse cargado el proyecto político de Podemos".

"Ahora lo que tiene que decidir Podemos es si hay una persona candidata natural, capaz de llenar el Magariños...". El exdiputado ha recordado que en el pasado en Podemos eran "capaces de llenar el Magariños con muchos liderazgos, pero nos los hemos cargado y ya no lo somos". "Lo que nos queda de capital político es una vicepresidenta del Gobierno a la que la gente le atribuye confianza, gusta mucho y cae muy bien... la dirección de Podemos debe entender que es así y llegar a un acuerdo", ha insistido, agregando que "si no quieren, hay que explicarle a todo el mundo que es por los puestos, cargos y relación de poder".