El eurodiputado y vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha acudido a La Roca a presentar su último libro, 'El escaño de Satanás', y también a comentar la actualidad. En una entrevista hecha por Juan del Val, con Nuria Roca de baja por COVID, el popular ha respondido a la acusación de la ministra de Igualdad, Irene Montero, de que su partido fomenta la cultura de la violación.

"Me siento ofendido, espero que lo retire y que no nos insultemos. Que no vuelvan a utilizar el insulto como arma", ha insistido el político. Con todo, ha quitado hierro a la creciente crispación que vive la política. "Vivimos un momento en que se ha polarizado mucho la política. Se han roto los puentes del centro y la derecha y la izquierda no tienen comunicación. Eso no había pasado antes, pero la crispación es consustancial a la democracia", ha explicado.

En torno a la polémica ley del 'sólo sí es sí', González Pons cree que es motivo para que la ministra de Igualdad dimita. "Habría que reconocer que se ha cometido un error con las penas y corregirlas para que las violaciones que se produzcan a partir de ahora no tengan un castigo menor", ha dicho. "En una democracia madura una ministra que comete un error que permite que personas que son agresores sexuales salgan antes de la cárcel tiene que asumir algún tipo de responsabilidad", ha respondido tras ser preguntado sobre si la miembro del Gobierno debería dimitir.