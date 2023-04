Ramón Espinar, exsecretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, habló en La Roca sobre el incendio en un restaurante del centro de Madrid que dejó dos muertos, y criticó que en la capital "hay muchos locales que no tienen cocina ni personal en cocina cualificado, sino que reciben los alimentos congelados o precocinados, los calientan, y los sirven".

"Yo creo que los consumidores no tenemos esa información cuando vamos a un establecimiento y no sabemos qué esta pasando. Y sospecho que he comido muchas veces croquetas que no eran caseras, menús del día que han sido preparados en una nave del extrarradio de Madrid", lamentó, al tiempo que defendió que "en todo esto se debe poner orden, y que si alguien está dando unas croquetas que no ha hecho, lo tiene que contar, igual que si no tiene cocina".

Así, el exsecretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid afirmó que "a la hostelería hay que apoyarla en pandemia, pero también hay que exigirle que ordene su sector y, sobre todo, que no engañe al consumidor".