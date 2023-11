Esperanza Aguirre ha afirmado en La Roca que nunca se le "hubiera ocurrido que podían haber dado una amnistía a unos señores que han dado un golpe de Estado, a los terroristas del Tsunami Democrático, y ahora a los Pujol". "Hasta ahora, jamás un candidato a la presidencia del Gobierno había osado pactar con los filoterroristas, con los separatistas, ni con lo comunistas", ha manifestado, a lo que Tania Sánchez le ha respondido diciendo que "Junts es tan independentista como cuando estaba en CiU, y el PP pactaba con ellos".

Para Aguirre, "la mayoría parlamentaria no lo puede todo": "Imagínate que les da por aprobar la pena de muerte, la esclavitud, o la desigualdad entre hombres y mujeres", ha señalado la exministra del PP, tras lo que se ha vivido un tenso momento con Tania Sánchez, quien le ha pedido que dejase hablar.

"Esperanza, tienes que dejar hablar a alguien, porque ya no eres presidenta y el resto del mundo tiene el mismo derecho que tú a hablar. Déjame terminar un argumento", ha declarado Sánchez, a lo que Aguirre ha reaccionado así: "Tú eres colaboradora del programa y a mí me han traído aquí para entrevistarme; has estado una hora con la sanidad pública".