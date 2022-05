El rey emérito hace una pequeña aparición en 'Cuando éramos ayer', el último libro de Pilar Eyre, en el que la periodista cuenta "un hecho real" con Don Juan Carlos hace 30 años, "durante los Juegos Olímpicos de Barcelona, que era una época en la que se figuraba que los reyes estaban enamoradísimos y que eran una pareja icónica".

Así, la periodista ha recordado en La Roca que "mientras lo reyes daban esa imagen de pareja perfecta", Eyre fue "un día fui a comer a un restaurante muy conocido de Barcelona", donde le dijeron que el rey estaba comiendo. "Yo entré en un comedor privado del restaurante y estaba el rey cogido de la mano con una señora que casualmente yo conocía porque habíamos ido juntas al colegio. La señora en cuestión me saludó por mi nombre, no se soltaron de la mano", ha relatado, a lo que ha añadido: "Ellos sabían que eso no se podía contar y, por eso, estaban tan tranquilos".