Sara Ramos ha llevado hasta el plató de La Roca la 'profunda' reflexión de un coach que anima a sus seguidores a valorar lo que tienen: "Si te ofrezco un Lamborghini gratis me darías las gracias, ¿verdad? Pero si te digo que a cambio me tienes que dar tus dos manos, no querrías. Valora lo que tienes porque realmente puede valer muchos millones". "Creo que me va a estallar la cabeza", ha aseverado Nuria Roca, que no ha podido evitar soltar una carcajada tras escuchar al 'coach'.

"¿Para cuando la detención de los coaches?", ha agregado Juan del Val, que ha asegurado que "deberían hacer una ley": "Los coaches solo tienen que decir que tienes siempre que pensar en positivo y que mañana volverá a amanecer".