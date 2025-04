La confesión de Jorge Sanz a Nuria Roca: "Hace 10 años tuve un susto y estoy intentando quitarme de la fiesta"

Mara Wilson, la actriz que interpretó a Matilda durante su infancia, habló en sus memorias de las consecuencias de ser una estrella del cine siendo niña, y sobre la dificultad de lidiar con aspectos como la fiesta: "No me sorprende que muchos terminemos bebiendo o drogándonos", expresó la actriz.

El actor Jorge Sanz se pronunció en La Roca sobre este asunto y señaló que "hay gente que se ha quedado en el camino, y otra ha sabido reaccionar". "Yo tuve un susto hace 10 años y llevo 10 años intentando quitarme de toda la fiesta y la vaina que me he echado a la espalda", confesó, a lo que apostilló: "Pero bendita sea; yo tengo un amigo en Zaragoza que se pregunta qué pasa si nos quitan lo bailao". "Yo me lo he pasado muy bien, me he reído muchísimo. Eso sí, he tenido unos años larguísimos y vivir conmigo era agotador", reconoció Sanz.

*En laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de La Roca. Este contenido pertenece a un fragmento de una entrevista que Nuria Roca hizo a Jorge Sanz en mayo de 2023.