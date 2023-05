La Roca ha puesto en marcha un experimento para comprobar cómo reaccionamos los ciudadanos ante un caso de acoso entre adolescentes que ocurre en la calle y a plena luz del día. Para eso, un actor adolescente finge estar acosando a otro, llegando a amenazarle y empujarle.

Las reacciones que se han encontrado el equipo del programa son muy variopintas. La primera, la de unos menores de edad, de 16 años, que no tardaron ni un segundo en levantarse y decirle al acosador que su actitud no era normal. "No puedes exigírselo así, le estás empujando. No le veo con cara de que le parezca bien que le trates así", le recriminan al acosado.

Hay otros que no reaccionan aunque la situación ocurra a escasos metros de ellos y sean conscientes de lo que está ocurriendo. La mayoría de estos casos es por miedo a que el agresor se ponga también violento con ellos.

Otro de los testigos, un turista alemán, reaccionó algo más alterado y al ver que varios se paraban y miraban qué ocurrían él decidió acercarse y preguntar qué estaba pasando. No hablaba español, pero intervino para frenar la violencia de uno de los dos actores.

Por último, una chica a la que la situación le indigna mucho. Para proteger a la víctima, le ofrece un sitio en el banco en el que ella estaba sentada con una amiga e incluso le dice que le acompañará al colegio si hace falta para que el acosador se aleje de él.