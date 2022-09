Sara Ramos somete a los colaboradores de La Roca a un divertido juego sobre asuntos de actualidad: la periodista les muestra un semáforo en el que deberán analizar temas polémicos y ellos deberán decir qué les parece mostrando un rojo, un verde o un ámbar. Por ejemplo, ¿qué piensan de que David Beckham haya hecho 12 horas para despedirse de Isabel II? ¿les parece bien que un famoso no tenga privilegios y espere como todo el mundo?

Pero no solo de este tema debaten en plató, los colaboradores también analiza la polémica surgida a raíz de que Laura Pausini se haya negado a cantar el 'Bella Ciao' en El Hormiguero. Tras las críticas en redes sociales, la cantante ha sacado un comunicado afirmando que no quiso cantar esa conocida canción para evitar se arrastras y utilizada en un momento de la campaña electoral italiana. "Los famosos se tienen que mojar", afirma Juan del Val, que destaca que "los famosos tienen que decir lo que opinan": "Lo que no puedes estar haciendo es ocultar lo que piensas, tu ideología o tu condición sexual". Pero, ¿cantaría Juan del Val el himno de España? Así responde en este vídeo.