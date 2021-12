Baltasar Gaezón ha hablado en La Roca sobre la petición de Compromís para que Bárbara Rey comparezca y explique "las informaciones que apuntan a que recibió dinero público de fondos reservados para que no hiciese públicas sus supuestas relaciones con supuestos cargos del Estado". El juez ha dicho al respecto que no tiene claro "que un particular tenga que acudir a una comisión parlamentaria de este tipo".

"Es una persona particular que no tiene la obligación de declarar algunas cosas que ya se pierden en la noche de los tiempos", ha defendido, al tiempo que ha subrayado que en lo que "habría que profundizar más es en la regularización y en la reglamentación de los fondos reservados para que no sean, como fueron históricamente, un cajón de sastre, que metía la mano todo el que pasaba por allí". "Si una relación personal del exjefe de Estado vale para regularizar, bienvenido sea", ha manifestado.