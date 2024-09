Cada vez son más los famosos que manifiestan sus ideas políticas, ya sea en medios de comunicación o en redes sociales, pero esto suele conllevar consecuencias. En La Roca, Gonzalo Miró se muestra tajante sobre este asunto: "Hay que ser conscientes de que, cuando dices algo, tienes que aceptar las consecuencias que eso tenga". Eso sí, se muestra partidario de defender "la libertad de opinar" y si, alguien "no quiere opinar, no tiene por qué hacerlo".

Y, es que, con la llegada de las redes sociales, el feedback ha cambiado mucho. "Antes esto no ocurría, porque no había un eco y, al que opinaba, no le llegaban de manera directa lo que decían sobre él", comenta. Pero es totalmente consciente de que habrá cosas que él opina con las que la gente no esté de acuerdo y le llegarán las réplicas.

"Pero que pierdas tu trabajo por defender y argumentar una opinión, que es tuya, pues no", rebate Antonio Naranjo, ya que, en su opinión, "en este país es más fácil que un actor tenga poco trabajo por no defender al Gobierno, que el que lo pierda una actriz que este defendiéndolo". "Es la realidad", asegura.

Una opinión que no comparte Nuria Roca: "El posicionamiento no te da ni te quita trabajo". "¿Cómo que no?", responde el colaborador en este debate, que puedes ver al completo -así como escuchar sus argumentos-, en el vídeo principal de la noticia.