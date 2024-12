Antonio Naranjo, durísimo con Gan Pampols: "Es impresentable, por parte de Mazón y del señor este"

Antonio Naranjo ha sido muy duro con Carlos Mazón y con Gan Pampols en La Roca. Todo, por la decisión del president de la Generalitat de, debido a la llegada del exmilitar, decir adiós al límite máximo de dinero que pueden cobrar los miembros de su gabinete.

"Es un parche retórico, estético, de marketing... Pone a un vicepresidente que ha sido militar para parecer resolutivo, y aquí no está siendo resolutivo nadie. Voy a ir más lejos que Tania, me parece impresentable. Por parte de Mazón y del señor este", afirma.

Y explica: "O me pagas esto o no voy'. 'Sólo hago este trabajo si me pagas esto'. Pero, ¿en este terreno? Él tendrá derecho, pero Mazón debería haberlo rechazado".