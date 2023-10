Un niño se vuelve viral en redes sociales después de meterse por el agujero negro de la cinta de maletas. "Él se asusta un poco, pero le envidio muchísimo", opinaJuan del Val, que siempre ha querido ver a dónde lleva. "¿Tú sabes la angustia que debe estar pasando esa criatura?", le reprocha Nuria Roca.

En este vídeo se ve al peque luchando para que no le absorba la cinta de maletas. Pero no lo consigue y acaba pasando al otro lado. "A mí eso no me gusta", opina Sara Ramos.

Sin embargo, el niño acaba sano y salvo en una sala donde hay operadores trabajando que le rescata, tal y como puedes ver sobre estas líneas, donde los colaboradores de La Roca hablan de sus sueños relacionados con cintas mecánicas.