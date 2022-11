¿Qué necesitas para solucionar un pelo quemado? Sara Ramos tiene la respuesta a esta pregunta. "Un poquito de agua, un poquito de maicena, acondicionador y un buen chorro de aceite de oliva, mezclas, lo metes en la nevera, lo pones en la melena, y usas el elemento básico: una bolsa del súper. En media hora tienes el pelo como si nunca se te hubiera quemado", es el remedio casero para salvar el cabello que ofrece la colaboradora de La Roca.

A raíz de este truco, Nuria Roca recuerda cómo se alisaba ella el pelo cuando no había planchas específicas para el cabello. "Yo ponía la cabeza sobre la tabla y me pasaba la plancha (de la ropa)", reconoce ante el estupor de sus compañeros. "¿Tienes 87 años?", se burla Juan del Val de la presentadora.

"Al no ponerle nada de protección, hay veces que se me quedaba el pelo pegado a la tabla. Me hubiera venido muy bien este truco", reconoce. "¿Sabes que el cine es sonoro?", insiste con sus bromas el colaborador.