Adaia Teruel, periodista y autora del libro 'Mujeres que follan' ha hecho un trabajo de documentación en el que ha entrevistado a cerca de 100 mujeres de entre 40 y 50 años. Entre las conclusiones que ha sacado, la periodista ha señalado en La Roca que no es cierto que cada vez se tenga menos sexo, sino que "cada persona vive la sexualidad de forma diferente". "Quizás para ti tener una relación sexual a la semana es poco y para otro es mucho", ha expresado.

En este sentido, Teruel ha afirmado que "hay mujeres que quizás no han tenido relaciones satisfactorias y eso les quita las ganas de tener sexo, y tienen el satisfyer a mano, por lo que igual se preguntan que para qué van a quedar con un chico en Tinder con el que a lo mejor no llegan al orgasmo".

Además, según ha dicho, "también hay muchas parejas casadas que una vez tienen hijos, quizás no encuentran el lugar para ser amantes y pareja, sino que se centran en el rol padre y padre". "Sin embargo, luego hay parejas que son amigos, que tienen mucha complicidad y comunicación y el sexo pasa a otro nivel", ha apostillado, al tiempo que ha reconocido que le "ha costado mucho encontrar mujeres casadas que quisieran hablar, porque decían que no tenían mucho que contar". "Yo he estado un año entrevistando a mujeres, casi 100, y las casadas me han contado fantasías que no les cuentan a sus maridos, con los que tienen una hipoteca", ha subrayado la periodista.