Alfonso Bassave ha acudido a La Roca para presentar 'El favor', la nueva película de Atresmedia Cine. El actor ha reconocido que a él le gusta acudir a los programas de televisión a hacer promoción de los proyectos que ha realizado.

"Disfruto de mi trabajo como actor, pero esta es otra parte y me divierte", ha confesado. Sin embargo, parece que no siempre es sí, y es que ha reconocido que hay veces que le ha tocado presentar trabajos que ha realizado y sobre los que no está del todo orgulloso.

"¿Tienes que hacer promoción de algo que no te ha gustado diciendo que hay que ir a verlo?", le ha preguntado Nacho García, algo a lo que ha contestado con un rotundo "sí".

Por su parte, Juan del Val ha querido saber si alguna vez ha trabajado en algo sobre lo que ha pensado "ojalá no lo vea nadie". "¿Tú qué crees?", le ha indicado el actor, dejando claro que es algo que le ha sucedido.